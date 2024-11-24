24 Канал пише з посиланням на Reuters, що зустріч відбудеться в понеділок, 25 листопада, в Анкарі.

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Що відомо про зустріч Ердогана та Рютте

Реджеп Ердоган виступив проти рішення США дозволити Україні використовувати ракети дальнього радіуса дії для нападу всередині Росії, заявивши, що це призведе до подальшого розпалювання конфлікту.

Під час переговорів у понеділок Ердоган і Рютте також обговорять усунення перешкод в оборонних закупівлях між союзниками по НАТО та спільну боротьбу військового Альянсу з тероризмом,

– заявив турецький чиновник.

Видання зауважило, що Туреччина як країна НАТО засудила російське вторгнення, підтримує територіальну цілісність України та надала Києву військову підтримку.

Проте Анкара, як чорноморський сусід України та Росії, виступає проти санкцій Заходу проти Москви. Адже Туреччина має з Кремлем оборонні, енергетичні та туристичні зв'язки.