24 Канал пишет со ссылкой на Reuters, что встреча состоится в понедельник, 25 ноября, в Анкаре.

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Что известно о встрече Эрдогана и Рютте

Реджеп Эрдоган выступил против решения США позволить Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия для нападения внутри России, заявив, что это приведет к дальнейшему разжиганию конфликта.

Во время переговоров в понедельник Эрдоган и Рютте также обсудят устранение препятствий в оборонных закупках между союзниками по НАТО и совместную борьбу военного Альянса с терроризмом,

– заявил турецкий чиновник.

Издание отметило, что Турция как страна НАТО осудила российское вторжение, поддерживает территориальную целостность Украины и предоставила Киеву военную поддержку.

Однако Анкара, как черноморский сосед Украины и России, выступает против санкций Запада против Москвы. Ведь Турция имеет с Кремлем оборонные, энергетические и туристические связи.