Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выдвигает новую инициативу по урегулированию войны в Украине. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Bloomberg.

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Какой план действий предлагает турецкий президент

Эрдоган предлагает временно заморозить конфликт, создать демилитаризованную зону на Донбассе и привлечь международные силы для обеспечения безопасности. По его замыслу, переговоры о вступлении Украины в НАТО должны быть отложены на минимум 10 лет как компромисс для России.

План предусматривает, что в демилитаризованной зоне будут размещаться международные военные контингенты, а Украина будет получать дополнительную военную поддержку. Турция считает, что сначала нужно сосредоточиться на прекращении боевых действий, а вопрос оккупированных территорий отложить на будущее.

Обратите внимание! Турецкая сторона признает, что такое предложение является сложным для Украины, однако считает его наиболее практичным вариантом для достижения мира. Эрдоган также указывает, что без перемирия Украина рискует потерять еще больше территорий, а Запад начинает сомневаться в реалистичности полного вступления Украины в НАТО из-за угрозы прямого конфликта с Россией.

Предложение Турции появилось на фоне изменений в геополитической среде. Участие военных КНДР на стороне России и возможное увеличение их количества до 100 тысяч военных только усложняют ситуацию. Это также влияет на решение США разрешить Украине применять дальнобойные ракеты по территории России, чтобы усилить ее позиции перед возможными переговорами.

Несмотря на это, президент Франции Эммануэль Макрон отмечает, что Владимир Путин не хочет мира и не готов к переговорам. Турция же надеется убедить обе стороны достичь хотя бы временной договоренности, чтобы остановить дальнейшую эскалацию.

Недавние заявления Эрдогана по Украине