Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. По словам президента Турции, усилия западных стран во главе с Соединенными Штатами прекратить войну в Украине ускорят этот процесс.

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Эрдоган ответил, как может закончиться война

Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что для окончания войны необходима работа дипломатии и диалог между странами.

Мы можем легко закончить эту войну, если увидим администрацию Трампа, которая подойдет к этому вопросу с позиции решения. Больше диалога, дипломатии, соглашений откроют двери к миру, а не к оружию, бомбам и конфликтам,

– сказал президент Турции.

По словам издания, еще с марта Турция призывает прекратить войну в Украине путем переговоров и предлагает выступить посредником. Власти страны подчеркивают, что необходимо "смягчить негативное влияние конфликта на мир".

К слову, ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявлял, что усталость обеих сторон от войны, которую Россия ведет в Украине, может привести к "новой ситуации" уже в 2025 году.