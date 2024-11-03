Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью министра иностранных дел Турции Хакана Фидана газете Hürriyet. По его словам, Турция готова озвучивать "горькую правду".

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"Новая ситуация" в войне в Украине

Главы МИД Турции заявил, что обе стороны устали от войны.

Усталость сторон может привести к новой ситуации в 2025 году. Посмотрим, как будут развиваться события,

– сказал Хакан Фидан.

Он добавил, что Турция поддерживает отношения как с Россией, так и с Украиной, а "поиск точек соприкосновения между сторонами продолжается". В то же время министр иностранных дел подчеркнул, что ни одна из стран не хочет быть "побежденной".

У нас особые отношения с обеими сторонами. Мы не отказываемся выслушать обе стороны,

– подчеркнул Хакан Фидан.

В то же время Фидан убежден, что справедливое решение войны должно быть в рамках территориальной целостности Украины.