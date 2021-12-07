В Москве обеспокоены попытками Киева, мол, "провоцируют своих западных кураторов". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Традиционная риторика Кремля

Также он в очередной раз завел речь якобы о невыполнении Украиной Минских договоренностей. Лавров сказал что Россия на саммите будет требовать "заставить Киев выполнять свои обязательства".

Путин и Байден снова поговорят: что известно

Президенты поговорят по видеосвязи 7 декабря в 17:00 по киевскому времени

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что Байден планирует четко объяснить российскому коллеге, что будет готов оказать давление в случае наступления на Украину.

Предполагают, что Путин поднимет вопрос об Украине и НАТО. Ранее он уже дерзко заявлял: хочет юридических гарантий того, что нашу страну не примут в НАТО

Политики также могут обсудить положение на рынке нефти, стратегическую стабильность, Афганистан, Иран и Ливию.

Обратите внимание! Перед беседой с Путиным американский президент созвонился с европейскими политиками. Он поговорил с лидерами Великобритании, Италии, Германии и Франции. Кроме этого, потом Байден пообщается с президентом Владимиром Зеленским.

Как Байден будет договариваться с Путиным: смотрите в видео 24 канала: