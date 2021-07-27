Про це Жиріновський розповів на ютуб-каналі однієї з політичних партій Росії. Він зазначив, що українська влада "порушує закон", бо припинила постачати питну воду до Криму, націоналісти нападають на державні представництва Росії, а "українські терористи" збили малазійський боїнг у 2014 році.

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"Блокада води в Крим – це взагалі варварство. За це Україну треба виганяти з ООН. Відключення електроенергії, відмова платити пенсії мешканцям Донбасу, постійні обстріли у бік Росії – це теж її злочини", – сказав Жиріновський.

Депутат назвав українську владу незаконною

Жиріновський назвав російсько-українську війну "мінігромадянською" й звинуватив українську владу в тому, що вона не закрила простір для польотів. Через це й збили MH17.

Якби Україна вчасно це зробила, то ніхто б не збив літак. Його збили українські бойовики. Київський режим. Я про це сказав за місяць до цієї події,

– переконаний російський депутат.

Також він наголосив, що влада в Україні нібито незаконна й має відповідати за "злочини". За його словами, такі дії щодо Росії вона вчиняла навіть у 1990 роках, але тодішній президент Борис Єльцин чомусь не наважувався протидіяти.

До речі. Володимир Жиріновський сказав, що дасть 10 мільйонів рублів для людини, яка вчепить російський триколор над Києвом. Такі дії він запропонував вчинити українським поліцейським.

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