Відповідне звернення з'явилось на сторінці посольства. Там також нагадали про те, що територію, де збили літак, контролювала Росія.
Читайте більше Напередодні роковин збиття МН17 генсек ООН висловив співчуття родинам загиблих – Голос Америки
США закликає Росію взяти відповідальність за МН17
У посольстві нагадали, що 7 років тому, 17 липня 2014 року, рейс MH17 збили над територією Донецької області України контрольованими Росією силами. Пригадали, що Росія дотепер не визнала цих фактів.
У 7 річницю цієї трагедії ми закликаємо Росію визнати відповідальність у збитті літака та повністю співпрацювати зі слідством,
– закликало посольство.
Трагедія МН17: останні новини
- Суд у Гаазі розглядає справу збиття боїнга. Станом на липень 2021 року суд призупинив розгляд справи до 6 вересня.
- У роковини трагедії ЄС просить Росію визнати відповідальність за неї. Про це заявив очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель.
- У Нідерландах вшановують пам'ять загиблих. Вшанування буде біля меморіального комплексу пам'яті жертв трагедії. Він розміщений поблизу аеропорту "Схіпгол", звідки 17 липня 2014 року вилетів літак.
- Володимир Зеленський 17 липня 2021 року висловив співчуття та заявив, що "докладаємо усіх зусиль для встановлення правди. Відповідальність – неминуча!".
Головне про трагедію MH17 / Інфографіка 24 каналу