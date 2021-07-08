Під час наступного судового засідання перед судом зможуть виступити рідні загиблих внаслідок трагедії. Загалом жертвами авіакатастрофи стали 298 людей.
Зауважте На суді в Нідерландах вперше заслухали свідків запуску ракети по "Боїнгу" MH17
Окрім того, суд заявив, що не бачить сенсу допитувати у справі про катастрофу спеціаліста зі США. За словами судді Гендріка Стейнгаюса, допит фахівця не дозволить отримати жодну нову інформацію.
Справа MH17: останні новини
- Журналіст розслідувального порталу Bellingcat Христо Грозєв заявив, що усі докази вказують: Росія причетна до авіакатастрофи МН17. За словами фахівця, у ході розслідування журналісти вивчили усі наявні дані. Зокрема, супутникові фотографії та публікації в соціальних мережах окупантів.
- У червні 2021 рідні загиблих у катастрофі влаштували акцію біля посольства Росії. Вони встановили там 298 білих стільців, розташованих у порядку, характерному для літака: з відповідними проходами і дистанцією.