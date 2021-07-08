Під час наступного судового засідання перед судом зможуть виступити рідні загиблих внаслідок трагедії. Загалом жертвами авіакатастрофи стали 298 людей.

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Окрім того, суд заявив, що не бачить сенсу допитувати у справі про катастрофу спеціаліста зі США. За словами судді Гендріка Стейнгаюса, допит фахівця не дозволить отримати жодну нову інформацію.

Зверніть увагу! США відмовилися передати до суду супутникові світлини запуску ракети "Бук", якою, ймовірно, збили літак MH17. Водночас у Штатах наголосили: представник прокуратури отримав доступ до фото.

Справа MH17: останні новини

Журналіст розслідувального порталу Bellingcat Христо Грозєв заявив, що усі докази вказують: Росія причетна до авіакатастрофи МН17. За словами фахівця, у ході розслідування журналісти вивчили усі наявні дані. Зокрема, супутникові фотографії та публікації в соціальних мережах окупантів.

У червні 2021 рідні загиблих у катастрофі влаштували акцію біля посольства Росії. Вони встановили там 298 білих стільців, розташованих у порядку, характерному для літака: з відповідними проходами і дистанцією.



Коротко про трагедію МН17 / Інфографіка 24 каналу