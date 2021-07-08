Во время следующего судебного заседания перед судом смогут выступить родные погибших в результате трагедии. Всего жертвами авиакатастрофы стали 298 человек.

Заметьте На суде в Нидерландах впервые заслушали свидетелей запуска ракеты по "Боингу" MH17

Кроме того, суд заявил, что не видит смысла допрашивать по делу о катастрофе специалиста из США. По словам судьи Гендрика Стейнгаюса, допрос специалиста не позволит получить ни одну новую информацию.

Обратите внимание! США отказались передать в суд спутниковые снимки запуска ракеты "Бук", которой, вероятно, сбили самолет MH17. В то же время в Штатах подчеркнули: представитель прокуратуры получил доступ к фото.

Дело MH17: последние новости

Журналист расследовательского портала Bellingcat Христо Грозев заявил, что все улики указывают: Россия причастна к авиакатастрофе МН17. По словам специалиста, в ходе расследования журналисты изучили все имеющиеся данные. В частности, спутниковые фотографии и публикации в социальных сетях оккупантов.

В июне 2021 года родные погибших в катастрофе устроили акцию возле посольства России. Они установили там 298 белых стульев, расположенных в порядке, характерном для самолета: с соответствующими проходами и дистанцией.

Кратко о трагедии МН17 / Инфографика 24 канала