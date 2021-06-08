Крім того, вказали можливий напрямок запуску ракети. Свідків допитували представники Міжнародної слідчої групи та слідчий суддя.

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Що говорили свідки

Загалом 20 свідків розповіли, що бачили в небі слід від запуску ракети.

12 чули гуркіт або вибух, який був перед цим слідом.

Серед них 8 людей бачили або чули політ ракети в небі.

Щодо можливого місця запуску ракети переважна більшість свідків зазначили, що напрямок був лівіше від населеного пункту Сніжне. Зауважимо, що у 2014 році цей населений пункт перебував під контролем бойовиків. Деякі очевидці вказували місце недалеко від Савур-могили або село Первомайське.

Ще 11 свідків, які чули пуск ракети, заявили, що бачили "Бук" або чули про те, що він перебував у цій місцевості.

Троє свідків переконують, що були в районі місця пуску ракети.

Що говорив свідок Х48

Свідок, позначений як Х48 повідомив, що 17 липня 2014 року він перебував на блок-посту біля села Первомайське. За його словами, він бачив, як проїжджає військова машина з зеленими ракетами. Авто поїхало до сільськогосподарського поля й зникло за деревами.

Потім свідок почув гуркіт та бачив у небі білий слід, що йшов в сторону міста Торез. Він сказав, що через мить пролунав вибух. Тоді ж Х48 побачив уламки літака.

Що відомо про катастрофу

Літак МН17 в липні 2014 року збили проросійські бойовики. Загинули майже 300 осіб.

У трагедії звинувачують Олега Пулатова, Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського і Леоніда Харченка.

В Гаазі 7 червня почалось засідання щодо справи МН17. До слова, матеріал справи вмістився на 65 тисяч сторінок.

Коротко про трагедію МН17 / Інфографіка 24 каналу