Кроме того, указали возможное направление запуска ракеты. Свидетелей допрашивали представители Международной следственной группы и следственный судья.
Важно Все указывает на Россию, – расследователь Bellingcat о деле сбитого MH17
Что говорили свидетели
- Всего 20 свидетелей рассказали, что видели в небе след от запуска ракеты.
- 12 слышали грохот или взрыв, который был перед этим следом.
- Среди них 8 человек видели или слышали полет ракеты в небе.
- Относительно возможного места запуска ракеты подавляющее большинство свидетелей отметили, что направление было левее населенного пункта Снежное. Заметим, что в 2014 году этот населенный пункт находился под контролем боевиков. Некоторые очевидцы указывали место недалеко от Саур-могилы или села Первомайское.
- Еще 11 свидетелей, которые слышали пуск ракеты, заявили, что видели "Бук" или слышали о том, что он находился в этой местности.
- Трое свидетелей убеждают, что были в районе места пуска ракеты.
Что говорил свидетель Х48
- Свидетель, помеченный как Х48 сообщил, что 17 июля 2014 года он находился на блок-посту возле села Первомайское. По его словам, он видел, как проезжает военная машина с зелеными ракетами. Авто поехало к сельскохозяйственному полю и скрылось за деревьями.
- Потом свидетель услышал грохот и видел в небе белый след, шедший в сторону города Торез. Он сказал, что через мгновение раздался взрыв. Тогда же Х48 увидел обломки самолета.
Что известно о катастрофе
- Самолет МН17 в июле 2014 года сбили пророссийские боевики. Погибли почти 300 человек.
- В трагедии обвиняют Олега Пулатова, Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко.
- В Гааге 7 июня началось заседание по делу МН17. К слову, материал дела уместился на 65 тысяч страниц.