Боррель звернувся до Росії від імені країн Євросоюзу. Річ у тім, що 17 липня відзначають роковини вищевказаної трагедії.

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Заява Борреля щодо роковин катастрофи MH-17

Як наголосив голова європейської дипломатії, Євросоюз все ще відчуває глибоке співчуття до всіх, хто втратив своїх близьких. Водночас ЄС є готовим підтримувати зусилля для встановлення істини та забезпечення справедливості для 298 жертв. Також прагнутиме притягнення винних до відповідальності.

Посилаючись на свої попередні заяви, ЄС бере до відома всі кроки, які зробили щодо цього, та очікує, що Росія визнає свою відповідальність і повною мірою співпрацюватиме щодо встановлення відповідальності, зокрема в межах переговорів з Австралією та Нідерландами,

– зауважив Боррель.

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Катастрофа рейсу MH17: коротко

У липні 2014 року над Донбасом збили пасажирський літак Boeing-777, що здійснював рейс MH17.

У авіакатастрофі загинули усі пасажири та екіпаж авіасудна – 298 осіб.

У трагедії звинувачують Олега Пулатова, Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського і Леоніда Харченка.

7 липня 2021 у Гаазі почали слухання справи по суті щодо МН17.



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