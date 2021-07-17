Боррель обратился к России от имени стран Евросоюза. Дело в том, что 17 июля отмечают годовщину вышеуказанной трагедии.
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Заявление Борреля по годовщине катастрофы MH-17
Как отметил глава европейской дипломатии, Евросоюз все еще испытывает глубокое сострадание ко всем, кто потерял своих близких. В то же время ЕС готов поддерживать усилия для установления истины и обеспечения справедливости для 298 жертв. Также будет стремиться привлечь виновных к ответственности.
Ссылаясь на свои предыдущие заявления, ЕС принимает к сведению все шаги, которые сделали по этому поводу, и ожидает, что Россия признает свою ответственность и в полной мере будет сотрудничать по установлению ответственности, в частности в рамках переговоров с Австралией и Нидерландами,
– отметил Боррель.
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Катастрофа рейса MH17: коротко
- В июле 2014 года над Донбассом сбили пассажирский самолет Boeing-777, совершавший рейс MH17.
- В авиакатастрофе погибли все пассажиры и экипаж авиасудна – 298 человек.
- В трагедии обвиняют Олега Пулатова, Игоря Гиркина, Сергея Дубинский и Леонида Харченко.
- 7 июля 2021 года в Гааге начали слушания дела по существу по МН17.