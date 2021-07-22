Відповідний позов Росія подала лише нещодавно, повідомили у Генпрокуратурі Росії. Держава-агресорка хоче у Європі довести, що "їх там нєт", Україна сама порушує права людей на Донбасі та винна у збройному конфлікті.
Тим часом В Україні викрили масштабну агентурну мережу російської ФСБ
На що саме Росія жаліється у ЄСПЛ
Це перша в історії Росії міждержавна заява, яку подала її влада в Євпропейський суд з прав людини. У своїх претензіях до України Росія виклала цілий прошарок подій, що сталися за останні 7 років.
Загалом, це висмикані тези російської пропаганди, які вже протягом багатьох років насилюють як самим росіянам, так і жителям окупованих територій. Там навіть згадують традиційні мовні кліше на зразок "націоналістичні сили".
Скарга Російської Федерації містить докладний опис процесу неконституційної зміни влади в Україні і просування в українські державні органи націоналістичних сил…
– офіційно заявили в Генпрокуратурі.
Претензії Росії
- "Влада України відповідальна "за загибель мирного населення… на Майдані у Києві і в Будинку профспілок в Одесі в 2014 році, а також в Донбасі в ході проведення так званої АТО".
- "Придушення свободи слова і переслідування інакодумців через заборону роботи ЗМІ, інтернет-платформ, переслідування журналістів (російських, українських та інших держав), політиків і пересічних громадян".
- "Дискримінація російськомовного населення, витіснення використання російської мови з громадської сфери".
- "Позбавлення жителів окремих територій південного сходу України можливості участі у виборах до центральних органів влади".
- "Відповідальність за катастрофу малазійського Boeing MH17 на Донбасі лежить на Україні. Країна не закрила повітряний простір над зоною бойових дій і пізніше не розслідував цю обставину".
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Україна має успіх у справах проти Росії в ЄСПЛ: головне
- Україна першою звернулася до ЄСПЛ щодо порушень Росії і зробила це ще 7 років тому.
- 13 березня 2014 року Україна звернулася до Європейського суду з прав людини зі скаргою на порушення Росією прав мешканців Криму.
- ЄСПЛ через майже 7 років – 14 січня 2021 – визнав прийнятною цю скаргу України щодо порушення Росією прав людини в окупованому Криму та вирішив розглядати її по суті.
- За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, це перша проміжна перемога нашої держави у справах проти Росії.
- До того ж Європейський суд з прав людини 21 січня 2021 року визнав, що під час протестів на Майдані влада Януковича своїми діями порушувала права людини.