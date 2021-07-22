До мережі залучили багато українських посадовців

За даними слідства, організатор мережі звільнився з СБУ у 2014 році. Коли він їхав у Росію, його завербували співробітники ФСБ.

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Згідно з завданням росіян, колишній СБУшник створив розгалужену агентурно-інформаторську мережу. До неї він залучив широке коло посадовців:

співробітника СБУ в Херсонській області;

місцевого прокурора;

поліцейського;

посадовця Державної служби з надзвичайних ситуацій;

колишнього посадовця облдержадміністрації.

Встановили куратора мережі

Московським куратором мережі є кадровий офіцер ФСБ Віталій Король, який спеціалізується на Україні. У 2015 – 2016 роках він перебував на тимчасово окупованому Донбасі у складі ротаційної оперативної групи ФСБ під позивним "Мангуст".



СБУ викрила агентурну мережу ФСБ

Яку інформацію збирали агенти

Дані про діяльність та особовий склад регіонального управління СБУ;

інформацію про регіональні правоохоронні структури, військові підрозділи та органи місцевого самоврядування.

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За передану інформацію організатор отримував від російської спецслужби щомісячну "зарплату". СБУ задокументувала численні факти збору та передачі даних через заздалегідь відпрацьовані ФСБ закриті канали електронного зв'язку.

Що вилучили під час обшуків

Комп'ютерну техніку;

засоби зв'язку з представниками ФСБ;

російську символіку;

багато грошей в іноземній валюті (долари, євро та російські рублі).

Наразі затримали двох зловмисників – резидента ФСБ Росії та його агента. Їм повідомили про підозру у державній зраді. Правоохоронці вирішують питання про обрання агентам запобіжного заходу.

Зауважимо, щодо інших членів мережі тривають невідкладні слідчі дії.