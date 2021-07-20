Підозрювані на момент вчинення злочину були працівниками незаконно створеного "управління ФСБ Росії по Республіці Крим та місті Севастополю".
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Деталі розслідування
На початку лютого 2015 року "співробітники ФСБ" на території тимчасово окупованого півострова незаконно затримали учасника Євромайдану. Шляхом катувань та тортур вони змушували його зізнатися у злочині який він не вчиняв. Активіста звинуватили у нанесенні тілесних ушкоджень співробітнику спецпідрозділу "Беркут" 18 лютого 2014 року через ідеологічну неприязнь та ворожнечу.
Стаття про порушення законів і звичаїв війни передбачаєтюремне ув'язнення від 8 до 12 років.
Розслідування проти колаборантів в Україні
- У травні 2021 року направили до суду справу проти бойовика, який на тимчасово окупованій території Донецької області сприяв у діяльності терористичної організації та жорстокому поводженні з цивільним населенням.
- 8 липня 2021 року ОГП завершив досудове розслідування проти заступника командувача чорноморського флоту Росії;
- 19 липня 2021 року СБУ підтвердила підозру російському міністру оборони Сергію Шойгу.