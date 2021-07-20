Підозрювані на момент вчинення злочину були працівниками незаконно створеного "управління ФСБ Росії по Республіці Крим та місті Севастополю".

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Деталі розслідування

На початку лютого 2015 року "співробітники ФСБ" на території тимчасово окупованого півострова незаконно затримали учасника Євромайдану. Шляхом катувань та тортур вони змушували його зізнатися у злочині який він не вчиняв. Активіста звинуватили у нанесенні тілесних ушкоджень співробітнику спецпідрозділу "Беркут" 18 лютого 2014 року через ідеологічну неприязнь та ворожнечу.

Стаття про порушення законів і звичаїв війни передбачаєтюремне ув'язнення від 8 до 12 років.

Розслідування проти колаборантів в Україні