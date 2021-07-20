Подозреваемые на момент совершения преступления были работниками незаконно созданного "управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополь".
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Детали расследования
В начале февраля 2015 года "сотрудники ФСБ" на территории временно оккупированного полуострова незаконно задержали участника евромайдана. Путем пыток они заставляли его признаться в преступлении которое он не совершал. Активиста обвинили в нанесении телесных повреждений сотруднику спецподразделения "Беркут" 18 февраля 2014 года из-за идеологической неприязни и вражды.
Статья о нарушении законов и обычаев войны предусматривает тюремное заключение от 8 до 12 лет.
Расследования против коллаборационистов в Украине
- В мае 2021 года направлено в суд дело против боевика, который на временно оккупированной территории Донецкой области содействовал деятельности террористической организации и жестокому обращению с гражданским населением.
- 8 июля 2021 года ОГП завершил досудебное расследование против заместителя командующего Черноморского флота России;
- 19 июля 2021 года СБУ подтвердила подозрение российскому министру обороны Сергею Шойгу.