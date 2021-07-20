Пресс-служба СБУ в комментарии 24 каналу рассказала, что публикация повестки о вызове в СБУ на официальном сайте – процессуальный шаг. Он необходим для привлечения подозреваемых к ответственности.

Заметьте Создал "конституцию" оккупантам: СБУ задержала бывшего "депутата" боевиков

Неявка министра обороны России Сергея Шойгу в СБУ создает предпосылки для суда, чтобы рассмотреть ходатайство следователей СБУ об аресте без его участия,
– рассказали в ведомстве.

В ходатайстве говорится о "задержании подозреваемого с целью привода для избрания меры пресечения".

Подозрение Шойгу: главное

  • Российского министра обороны Сергея Шойгу СБУ вызвала в Мариуполь для вручения подозрения. Его подписал старший следователь Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Тарас Бутенко.
  • Российского политика обвиняют в создании запрещенных военизированных вооруженных формирований. Деятельность Шойгу привела к гибели людей, а также другим тяжелым последствиям.
  • Если вину министра докажут, в Украине ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.