В СБУ в комментарии 24 канала подтвердили наличие подозрения. Так, Шойгу обязан прибыть 20 июля в Мариуполь для его вручения.

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В чем обвиняют Шойгу

Следователи СБУ подготовили подозрение российскому министру по статье 260 о создании военизированных вооруженных формирований, которые запрещены законом Украины. В случае Шойгу его деятельность привела к гибели людей и другим тяжелым последствиям.

Интересно! Если вину министра обороны России докажут, то в Украине ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.



Повестка на вызов Шойгу / Фото СБУ

В Мариуполе российскому министру хотят не только вручить подозрение, но и провести определенные процессуальные действия. Если Шойгу не прибудет в для вручения подозрения, согласно украинскому законодательству, его могут объявить в международный розыск.

Если же подозрение ему все же вручат, но он не будет появляться в суде, к министру могут применить принудительный привод и денежные взыскания.

Уже не первое подозрение для Шойгу

В мае Офис генпрокурора сообщил Шойгу о подозрении в пособничестве блокировки воинской части ВМС Вооруженных сил Украины во время оккупации Крыма.

По данным следствия, в феврале – марте 2014 года он командовал Южным военным округом ВС России и организовал окружение бронетранспортерами и блокировку военной части А2272 1-го батальона морской пехоты ВМС ВСУ. Именно это военное подразделение могло дать отпор вооруженной агрессии.