В сеть привлекли много украинских чиновников
По данным следствия, организатор сети уволился из СБУ в 2014 году. Когда он ехал в Россию, его завербовали сотрудники ФСБ.
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Согласно заданию россиян, бывший СБУшник создал разветвленную агентурно-информаторскую сеть. В нее он привлек широкий круг должностных лиц:
- сотрудника СБУ в Херсонской области;
- местного прокурора;
- полицейского;
- должностное лицо Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;
- бывшего чиновника облгосадминистрации.
Установили куратора сети
Московским куратором сети является кадровый офицер ФСБ Виталий Король, который специализируется на Украине. В 2015 – 2016 годах он находился на временно оккупированном Донбассе в составе ротационной оперативной группы ФСБ под позывным "Мангуст".
СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ
Какую информацию собирали агенты
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данные о деятельности и личном составе регионального управления СБУ;
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информацию о региональных правоохранительных структурах, военных подразделениях и органах местного самоуправления.
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За переданную информацию организатор получал от российской спецслужбы ежемесячную "зарплату". СБУ задокументировала многочисленные факты сбора и передачи данных через заранее отработанные ФСБ закрытые каналы электронной связи.
Что изъяли во время обысков
- компьютерную технику;
- средства связи с представителями ФСБ;
- российскую символику;
- много денег в иностранной валюте (доллары, евро и российские рубли).
Сейчас задержали двоих злоумышленников – резидента ФСБ России и его агента. Им сообщили о подозрении в государственной измене. Правоохранители решают вопрос об избрании агентам меры пресечения.
Заметим, в отношении других членов сети продолжаются неотложные следственные действия.