В сеть привлекли много украинских чиновников

По данным следствия, организатор сети уволился из СБУ в 2014 году. Когда он ехал в Россию, его завербовали сотрудники ФСБ.

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Согласно заданию россиян, бывший СБУшник создал разветвленную агентурно-информаторскую сеть. В нее он привлек широкий круг должностных лиц:

сотрудника СБУ в Херсонской области;

местного прокурора;

полицейского;

должностное лицо Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;

бывшего чиновника облгосадминистрации.

Установили куратора сети

Московским куратором сети является кадровый офицер ФСБ Виталий Король, который специализируется на Украине. В 2015 – 2016 годах он находился на временно оккупированном Донбассе в составе ротационной оперативной группы ФСБ под позывным "Мангуст".



СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ

Какую информацию собирали агенты

данные о деятельности и личном составе регионального управления СБУ;

информацию о региональных правоохранительных структурах, военных подразделениях и органах местного самоуправления.

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За переданную информацию организатор получал от российской спецслужбы ежемесячную "зарплату". СБУ задокументировала многочисленные факты сбора и передачи данных через заранее отработанные ФСБ закрытые каналы электронной связи.

Что изъяли во время обысков

компьютерную технику;

средства связи с представителями ФСБ;

российскую символику;

много денег в иностранной валюте (доллары, евро и российские рубли).

Сейчас задержали двоих злоумышленников – резидента ФСБ России и его агента. Им сообщили о подозрении в государственной измене. Правоохранители решают вопрос об избрании агентам меры пресечения.

Заметим, в отношении других членов сети продолжаются неотложные следственные действия.