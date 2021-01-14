Європейський суд з прав людини 14 січня визнав прийнятною скаргу України щодо порушення Росією прав людини в окупованому Криму. Крім того, за даними суду, Кремль встановив фактичний контроль над півостровом ще до окупації.

Про такий висновок Європейського суду на своїй сторінці повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

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ЄСПЛ підтвердив, що Росія мала ефективний контроль над Кримом ще з лютого 2014 року, а не з часу так званого "референдуму" – гарний юридичний факт, підтверджений судовим рішенням, який потім ми декому згадаємо,

– сказав міністр.

Він додав: "Крим – це історія збройної агресії та грубих порушень прав людини, а не "референдуму" та "мирного волевиявлення".

Зауважимо, Європейський суд визнав неправовими будь-які рішення, ухвалені в судах Криму. Він погодився із твердженнями України щодо існування адміністративної практики поширення російського законодавства у Криму. За даними ЄСПЛ, з 27 лютого 2014 року суди, що діяли в Криму, не можуть вважатися такими, що сформовані у законний спосіб.

Що відомо про засідання ЄСПЛ щодо справи "Україна – Росія"