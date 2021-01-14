Европейский суд по правам человека 14 января признал приемлемой жалобу Украины о нарушении Россией прав человека в оккупированном Крыму. Кроме того, по данным суда, Кремль установил фактический контроль над полуостровом еще до оккупации.

О таком выводе Европейского суда на своей странице сообщил министр юстиции Денис Малюська.

Актуально Европейский суд все же рассмотрит дело Украины против России по Крыму

ЕСПЧ подтвердил, что Россия имела эффективный контроль над Крымом еще с февраля 2014 года, а не с момента так называемого "референдума" – хороший юридический факт, подтвержденный судебным решением, который потом мы кому-то припомним,

– сказал министр.

Кроме того, Европейский суд признал неправовыми любые решения, принятые в судах Крыма. Он согласился с утверждениями Украины о существовании административной практики распространения российского законодательства в Крыму. По данным ЕСПЧ, с 27 февраля 2014 года суды, которые действовали в Крыму, не могут считаться сформированными законно.

Новость дополняется...