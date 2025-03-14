Багато людей мають певні цілі та мрії, а також свою історію "відносин" з грошима, розповідає 24 Канал. Кошти – це, як правило, один із ключових інструментів, необхідний для втілення багатьох бажань. Саме тому варто користуватися всіма опціями, які пропонує фінансовий ринок.

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Наприклад, шукати можливість отримати максимальну користь від кожної купівлі. Серед найбільш розповсюджених варіантів – це кешбек та знижки. Ці послуги пропонують як банки, так й інтернет-магазини.

Найзручніше користуватися кешбеком від банків, бо для того, щоб отримати вигоду, не потрібно десь окремо вишуковувати пропозиції від магазинів та брендів. Найчастіше розрахунок відбувається саме банківською карткою, і особливо вигідні пропозиції доступні власникам карток Mastercard від ПриватБанку. Дуже комфортно, коли всі вигоди підв'язані до картки та діють автоматично. З різними кешбеками на низку категорій та брендів можна максимально зекономити, адже все зібране в одному місці, тому не потрібно постійно відстежувати особливі пропозиції під кожну окрему покупку

На щастя, на українському ринку вже існує програма, яка поєднує пропозиції знижок від топових компаній та вигідний кешбек в одному застосунку та з низкою переваг.



Особливо вигідні пропозиції доступні в розділі "Привіт" / Колаж 24 Каналу

Унікальна програма лояльності від "ПриватБанку"

"ПриватБанк" у 2024 році запустив найбільшу програму лояльності в банківському секторі – "Привіт" у Приват24.

"Привіт" – це платформа, яка об'єднує акційні пропозиції бізнесу заради вигоди клієнтів Приват24 в розрізі всієї України. Програму лояльності створювали з використанням штучного інтелекту, інтелектуальних математичних алгоритмів та аналізу споживчої поведінки користувачів. Це допомагає персоналізувати підхід до кожного клієнта.

Ключова мета програми "Привіт" – це максимальна зручність та доступність для клієнтів:

Багато вигідних пропозицій в одному застосунку, що синхронізований із платіжною карткою.

"ПриватБанк" співпрацює з провідними брендами та компаніями на ринку.

Знижки та кешбек надає як банк, так і партнери "ПриватБанку" – від платіжних систем, як Mastercard, до бізнес-партнерів, як Аврора, ОККО, Rozetka та інші, що робить покупки ще вигіднішими.

Можливість самостійно обирати та активувати пропозиції для кешбеку та знижки.

При оплаті послуг або товарів карткою кешбек та знижка діють автоматично, що спрощує процес отримання вигоди.

Особливо вигідні пропозиції доступні власникам карток Mastercard від ПриватБанку.

Далі – більше! У "Привіт" немає обмежень щодо кількості акційних пропозицій, які може використовувати клієнт одночасно. Тобто можна частіше оплачувати необхідні послуги та товари з вигодою для себе, а також накопичувати більше кешбеку.

Кешбеки та знижки з'являються у Приват24 постійно. Тому для того, щоб завжди використовувати всі можливості, варто мінімум раз в тиждень заходити у розділ "Привіт" та активувати пропозиції, які сподобались.



Клієнти "ПриватБанку" мають можливість заощадити з кешбеками / Колаж 24 Каналу

Важлива деталь! Кешбек у програмі "Привіт" можна вивести на рахунок відразу або ж накопичувати, щоб у майбутньому використати на свої потреби.

Активні користувачі програми "Привіт" та клієнти "ПриватБанку" доводять, що це реально.

Ася, яка працює операційною менеджеркою, завдяки кешбеку активно донатить, а також змогла накопичити необхідну суму на своє хобі – заняття з вейкбордингу, ціна на які коливається від кількох сотень до тисяч гривень.

Контент-кріейторка Катя розкрила максимальну суму, яку назбирала завдяки кешбеку, – 5000 гривень. Вона витратила ці кошти на закриття кредитного ліміту.

Загалом сім'я з 3 – 4 людей може зекономити до тисячі доларів у рік за умови активних покупок та активації пропозицій для стандартних витрат.

Про популярність знижок та кешбеку від "Привіт" свідчать і дані про операції клієнтів банку. Зокрема, йдеться про те, що з травня по грудень 2024 року програмою скористалися близько третини активних користувачів, а це приблизно 5 мільйонів осіб.

Вони зробили понад 30 мільйонів транзакцій. При цьому 56% клієнтів отримали кешбек в розмірі від 500 гривень та більше.

Зверніть увагу! Кешбек від "ПриватБанку" також можна переказати на донати. У застосунку є перелік найрізноманітніших фондів та організацій, які допомагають військовим, цивільним та тваринам.



Родина з 3 – 4 осіб може заощадити понад 30 тисяч гривень за рік / Інфографіка 24 Каналу

Як "ПриватБанк" створив вигоду для всіх

Програма лояльності "Привіт" сфокусована на інтересах клієнта. Це означає, що користувачі отримують пропозиції знижок та кешбеку, які найбільше їм підходять.

Банк формує персоналізовані пропозиції на основі шопінгових звичок клієнта. Тому, наприклад, у двох людей категорії знижок та кешбеку можуть відрізнятися.

Серед найпопулярніших варіантів товарів і послуг, на які можна отримати знижки та кешбек з картками Mastercard у застосунку Приват24, виділяють такі:

побутова техніка;

одяг;

кіно та розваги;

маркетплейси;

комунальні послуги;

кав’ярні та ресторани;

енергоощадна техніка.

Програма лояльності "Привіт" пропонує переваги як для клієнтів банку, так і бізнесів та брендів, які до неї долучаються. Завдяки співпраці з "ПриватБанком" підприємці можуть залучити нову аудиторію, яка цікавиться їхніми товарами або послугами, банк – нових партнерів, а користувачі – отримати вигідні пропозиції та можливість обирати з найрізноманітніших варіантів. Для розуміння, база активних клієнтів банку нараховує 14 мільйонів осіб, а загалом Приват24 користуються 18,5 мільйонів людей.

Лише за останні 9 місяців програму лояльності "Привіт" від "ПриватБанку" підтримали понад 400 компаній, які займають сильні позиції на українському ринку. Наприклад, серед брендів, які надавали знижки та кешбеки користувачам Приват24, були – "Аврора", EVA, OKKO, Rozetka, MOYO, Uklon, Asbis Фокстрот, Є-книгарня, Run Ukraine E-ZOO, KLR BUS, Zookompleх, Say Meow, Діасервіс, FOOD BOOM, Ikura, Pocupon та інші

Важливо! "ПриватБанк" відкритий до співпраці з усіма бізнесами задля залучення вигідних пропозицій для своїх клієнтів. Водночас банк приділяє особливу увагу українським підприємцям та малим бізнесам, які відіграють важливу роль для розвитку економіки країни та покращення добробуту громадян.



Завдяки співпраці з "ПриватБанком" бізнес може залучити нову аудиторію / Колаж 24 Каналу

Як працює програма "Привіт"

Спершу компанія або бренд створює акційну пропозицію у персональному кабінеті Приват24 для бізнесу. "ПриватБанк" підбирає цільову аудиторію, врахувавши потреби бізнесу, та розраховує бюджет акційних кампаній. На основі цих даних банк формує аналітику, щоб обрати клієнтів, яких можуть зацікавити ці пропозиції.

З боку клієнта приєднатися до програми "Привіт" також максимально просто:

Потрібно відкрити розділ "Привіт" на головній сторінці застосунку Приват24. Далі треба натиснути на вкладку "Всі пропозиції", де можна переглянути доступні пропозиції знижок і кешбеків від банку та партнерів. Обрати пропозиції, які подобаються, і натиснути "+", щоб їх активувати. Знижка й кешбек надаватимуться автоматично від кожної оплати карткою "ПриватБанку" в період дії акції від партнера.

У застосунку також з легкістю можна знайти всю необхідну інформацію про те, які пропозиції активовані, дані про статистику отриманої вигоди, а також яку суму вдалося накопичити завдяки програмі "Привіт".

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