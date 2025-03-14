Многие люди имеют определенные цели и мечты, а также свою историю "отношений" с деньгами, рассказывает 24 Канал. Средства – это, как правило, один из ключевых инструментов, необходимых для воплощения многих желаний. Именно поэтому стоит пользоваться всеми опциями, которые предлагает финансовый рынок.

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Например, искать возможность получить максимальную пользу от каждой покупки. Среди наиболее распространенных вариантов – это кэшбек и скидки. Эти услуги предлагают как банки, так и интернет-магазины.

Удобнее пользоваться кэшбеком от банков, потому что для того, чтобы получить выгоду, не нужно где-то отдельно выискивать предложения от магазинов и брендов. Чаще всего расчет происходит именно банковской картой, и особенно выгодные предложения доступны владельцам карт Mastercard от ПриватБанка. Очень комфортно, когда все выгоды подвязаны к карте и действуют автоматически. С различными кэшбеками на ряд категорий и брендов можно максимально сэкономить, ведь все собрано в одном месте, поэтому не нужно постоянно отслеживать особые предложения под каждую отдельную покупку

К счастью, на украинском рынке уже существует программа, которая сочетает предложения скидок от топовых компаний и выгодный кэшбек в одном приложении и с рядом преимуществ.



Особенно выгодные предложения доступны в разделе "Привет" / Коллаж 24 Канала

Уникальная программа лояльности от "ПриватБанка"

"ПриватБанк" в 2024 году запустил крупнейшую программу лояльности в банковском секторе – "Привет" в Приват24.

"Привет" – это платформа, которая объединяет акционные предложения бизнеса ради выгоды клиентов Приват24 в разрезе всей Украины. Программу лояльности создавали с использованием искусственного интеллекта, интеллектуальных математических алгоритмов и анализа потребительского поведения пользователей. Это помогает персонализировать подход к каждому клиенту.

Ключевая цель программы "Привет" – это максимальное удобство и доступность для клиентов:

Много выгодных предложений в одном приложении, которое синхронизировано с платежной картой.

"ПриватБанк" сотрудничает с ведущими брендами и компаниями на рынке.

Скидки и кэшбек предоставляет как банк, так и партнеры "ПриватБанка" – от платежных систем, как Mastercard, до бизнес-партнеров, как Аврора, ОККО, Rozetka и другие, что делает покупки еще более выгодными.

Возможность самостоятельно выбирать и активировать предложения для кэшбэка и скидки.

При оплате услуг или товаров картой кэшбек и скидка действуют автоматически, что упрощает процесс получения выгоды.

Особенно выгодные предложения доступны владельцам карт Mastercard от ПриватБанка.

Дальше – больше! В "Привет" нет ограничений по количеству акционных предложений, которые может использовать клиент одновременно. То есть можно чаще оплачивать необходимые услуги и товары с выгодой для себя, а также накапливать больше кэшбэка.

Кэшбек и скидки появляются в Приват24 постоянно. Поэтому для того, чтобы всегда использовать все возможности, стоит минимум раз в неделю заходить в раздел "Привет" и активировать предложения, которые понравились.



Клиенты "ПриватБанка" имеют возможность сэкономить с кэшбеками / Колаж 24 Канала

Важная деталь! Кэшбек в программе "Привет" можно вывести на счет сразу или накапливать, чтобы в будущем использовать на свои нужды.

Активные пользователи программы "Привет" и клиенты "ПриватБанка" доказывают, что это реально.

Ася, которая работает операционным менеджером, благодаря кэшбеку активно донатит, а также смогла накопить необходимую сумму на свое хобби – занятия по вейкбордингу, цена на которые колеблется от нескольких сотен до тысяч гривен.

Контент-криэйторка Катя раскрыла максимальную сумму, которую собрала благодаря кэшбэку, – 5000 гривен. Она потратила эти средства на закрытие кредитного лимита.

В общем семья из 3 – 4 человек может сэкономить до тысячи долларов в год при условии активных покупок и активации предложений для стандартных расходов.

О популярности скидок и кешбека от "Привет" свидетельствуют и данные об операциях клиентов банка. В частности, говорится о том, что с мая по декабрь 2024 года программой воспользовались около трети активных пользователей, а это примерно 5 миллионов человек.

Они сделали более 30 миллионов транзакций. При этом 56% клиентов получили кэшбек в размере от 500 гривен и более.

Обратите внимание! Кэшбек от "ПриватБанка" также можно перевести на донаты. В приложении есть перечень самых разнообразных фондов и организаций, которые помогают военным, гражданским и животным.



Семья из 3 – 4 человек может сэкономить более 30 тысяч гривен за год / Инфографика 24 Канала

Как "ПриватБанк" создал выгоду для всех

Программа лояльности "Привет" сфокусирована на интересах клиента. Это означает, что пользователи получают предложения скидок и кэшбэка, которые больше всего им подходят.

Банк формирует персонализированные предложения на основе шопинговых привычек клиента. Поэтому, например, у двух людей категории скидок и кэшбэка могут отличаться.

Среди самых популярных вариантов товаров и услуг, на которые можно получить скидки и кэшбек с картами Mastercard в приложении Приват24, выделяют следующие:

бытовая техника;

одежда;

кино и развлечения;

маркетплейсы;

коммунальные услуги;

кофейни и рестораны;

энергосберегающая техника.

Программа лояльности "Привет" предлагает преимущества как для клиентов банка, так и бизнесов и брендов, которые к ней присоединяются. Благодаря сотрудничеству с "ПриватБанком" предприниматели могут привлечь новую аудиторию, которая интересуется их товарами или услугами, банк – новых партнеров, а пользователи – получить выгодные предложения и возможность выбирать из самых разнообразных вариантов. Для понимания, база активных клиентов банка насчитывает 14 миллионов человек, а в целом Приват24 пользуются 18,5 миллиона человек.

Только за последние 9 месяцев программу лояльности "Привет" от "ПриватБанка" поддержали более 400 компаний, которые занимают сильные позиции на украинском рынке. Например, среди брендов, которые предоставляли скидки и кэшбек пользователям Приват24, были – "Аврора", EVA, OKKO, Rozetka, MOYO, Uklon, Asbis Фокстрот, Е-книжный магазин, Run Ukraine E-ZOO, KLR BUS, Zookompleх, Say Meow, Диасервис, FOOD BOOM, Ikura, Pocupon и другие

Важно! "ПриватБанк" открыт к сотрудничеству со всеми бизнесами для привлечения выгодных предложений для своих клиентов. В то же время банк уделяет особое внимание украинским предпринимателям и малым бизнесам, которые играют важную роль для развития экономики страны и улучшения благосостояния граждан.



Благодаря сотрудничеству с "ПриватБанком" бизнес может привлечь новую аудиторию / Коллаж 24 Канала

Как работает программа "Привет"

Сначала компания или бренд создает акционное предложение в персональном кабинете Приват24 для бизнеса. "ПриватБанк" подбирает целевую аудиторию, учитывая потребности бизнеса, и рассчитывает бюджет акционных кампаний. На основе этих данных банк формирует аналитику, чтобы выбрать клиентов, которых могут заинтересовать эти предложения.

Со стороны клиента присоединиться к программе "Привет" также максимально просто:

Нужно открыть раздел "Привет" на главной странице приложения Приват24. Далее нужно нажать на вкладку "Все предложения", где можно просмотреть доступные предложения скидок и кэшбэков от банка и партнеров. Выбрать предложения, которые нравятся, и нажать "+", чтобы их активировать. Скидка и кэшбек будут предоставляться автоматически от каждой оплаты картой "ПриватБанка" в период действия акции от партнера.

В приложении также с легкостью можно найти всю необходимую информацию о том, какие предложения активированы, данные о статистике полученной выгоды, а также какую сумму удалось накопить благодаря программе "Привет".

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