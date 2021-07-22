Соответствующий иск Россия подала только недавно, сообщили в Генпрокуратуре России. Государство-агрессор хочет в Европе доказать, что "их там нет", Украина сама нарушает права людей на Донбассе и виновата в вооруженном конфликте.

Тем временем В Украине разоблачили масштабную агентурную сеть российской ФСБ

На что именно Россия жалуется в ЕСПЧ

Это первое в истории России межгосударственное заявление, которое подано властями России в Европейский суд по правам человека. В своих претензиях к Украине Россия изложила целую прослойку событий, произошедших за последние 7 лет.

В общем, это выдернутые тезисы российской пропаганды, которые уже на протяжении многих лет навязывают как самим россиянам, так и жителям оккупированных территорий. Там даже вспоминают традиционные языковые клише вроде "националистические силы".

Жалоба Российской Федерации содержит подробное описание процесса неконституционной смены власти в Украине и продвижения в украинские государственные органы националистических сил…

– официально заявили в Генпрокуратуре.

Претензии России

"Власть Украины ответственна "за гибель мирного населения ... на Майдане в Киеве и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также на Донбассе в ходе проведения так называемой "АТО".

"Подавление свободы слова и преследование инакомыслящих из-за запрета работы СМИ, интернет-платформ, преследования журналистов (российских, украинских и других государств), политиков и рядовых граждан".

" Дискриминация русскоязычного населения , вытеснение использования русского языка из общественной сферы".

"Лишение жителей отдельных территорий юго-востока Украины возможности участия в выборах в центральные органы власти".

"Ответственность за катастрофу малазийского Boeing MH17 на Донбассе лежит на Украине. Страна не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий и позже не расследовала это обстоятельство".

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