Об этом Жириновский рассказал на ютуб-канале одной из политических партий России. Он отметил, что украинская власть "нарушает закон", потому что прекратила поставлять питьевую воду в Крым, националисты нападают на государственные представительства России, а "украинские террористы" сбили малазийский боинг в 2014 году.

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"Блокада воды в Крым – это вообще варварство. За это Украину надо выгонять из ООН. Отключение электроэнергии, отказ платить пенсии жителям Донбасса, постоянные обстрелы в сторону России – это тоже ее преступления", – сказал Жириновский.

Депутат назвал украинскую власть незаконной

Жириновский назвал российско-украинскую войну "минигражданской" и обвинил украинские власти в том, что она не закрыла пространство для полетов. Из-за этого и сбили MH17.

Если бы Украина вовремя это сделала, то никто бы не сбил самолет. Его сбили украинские боевики. Киевский режим. Я об этом сказал за месяц до этого события,

– убежден российский депутат.

Также он отметил, что власть в Украине якобы незаконна и должна отвечать за "преступления". По его словам, такие действия в отношении России она совершала даже в 1990 годах, но тогдашний президент Борис Ельцин почему-то не решался противодействовать.

Кстати. Владимир Жириновский сказал, что даст 10 миллионов рублей человеку, который прицепит российский триколор над Киевом. Такие действия он предложил совершить украинским полицейским.

В чем Россия обвиняет Украину