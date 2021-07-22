Ситуацию прокомментировал Михаил Подоляк, советник главы ОП. Он отметил, что Кремль обратился в ЕСПЧ уже после того, как на конституционном уровне обеспечил себе возможность не выполнять его решений.

Подробнее Россия впервые в истории пожаловалась на другое государство в ЕСПЧ – конечно, это Украина

"То есть ЕСПЧ для самой России в юридическом смысле ничто, а вот в пропагандистском – все. Если кому-то был нужен эталон политического цинизма – вот он", – подчеркнул советник Ермака. Он обратил внимание на то, что юридических перспектив и практического смысла у этой жалобы нет. Якобы такой шаг необходим Кремлю для продвижения пропаганды. Ведь во всех российских СМИ теперь будет звучать перечень представленных в суд "обвинений" и "доказательств".

Подоляк пояснил, что в этом случае России будет выгодна любая истерия. Если решение ЕСПЧ будет отрицательным, не в пользу Кремля, там начнут другую пропагандистскую кампанию. Уже для того, чтобы дискредитировать это учреждение.

Украина – и это ключевое – точно не может отвечать за последствия военных действий, начатых Россией. Это было бы против здравого смысла и международно признанных юридических позиций,

– подчеркнул Подоляк.

Он подчеркнул, что Россия как государство-оккупант контролирует захваченные территории. Именно она полностью отвечает за все, что там происходит: от нарушений прав человека и до грабежа экономического потенциала.

Абсурдные попытки России

Кроме этого, Подоляк заявил о "полной деградации российской генпрокуратуры". Ведь Северо-Крымский канал там называют основным источником пресной воды для крымчан, хотя это не так.

Абсолютно абсурдно и то, что Россия хочет пропихнуть через ЕСПЧ типичную рейдерскую схему: еще до рассмотрения жалобы по существу получить выгоду из-за мер обеспечения,

– заметил советник главы ОП.

"Еще наверное никто не пытался использовать ЕСПЧ именно для такой рейдерской схемы. Уверены, это поразит европейцев, но не даст ни единого шанса России", – подытожил он.

Жалоба России в ЕСПЧ: самое главное

Государство-агрессор пытается доказать, что Украина якобы сама нарушает права людей на Донбассе и виновата в вооруженном конфликте.

Кремль обвиняет Украину в убийстве мирного населения Донбасса, нарушении прав русскоязычных граждан и преследовании инакомыслящих.

В российском МИД цинично отметили, что пожаловались в ЕСПЧ, потому что якобы не имели другого выхода, а "этот шаг назрел уже давно".

Министр юстиции Украины Денис Малюська подчеркнул, что россияне спутали Евросуд с каким-то "шоу на российском телевидении".

Он добавил, что в заявлении изложены все мифы российской пропаганды, поэтому государству-агрессору следует подготовиться к неминуемому поражению.

Обратите внимание! Украина первой обратилась в ЕСПЧ относительно нарушений России. Это произошло еще 7 лет назад – в марте 2014 года, после оккупации Крыма.