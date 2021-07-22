Він назвав скаргу абсолютно цинічною та абсурдною. Гудкова обурило те, що Росія визнає Європейський суд тільки тоді, коли для них вигідно.
До теми Росія вперше в історії поскаржилась на іншу державу в ЄСПЛ – звісно, це Україна
"Росія подала позов до ЄСПЛ проти України через розв'язану на Донбасі війну, збитий Boeing, переслідування ЗМІ та інших речей, якими щодня Путін милується в дзеркалі. Це, звичайно, шизофренія чистої води", – зазначив Гудков.
Він зауважив, що навіть для малої частини тих українців, які могли вірити в "один народ", скарга Росії в ЄСПЛ все розставила на свої місця.
Вже ніхто не дивується. "Кремль" і "адекватність" – ці 2 слова хоч зараз можна розбирати в 5 класі як приклад антонімів,
– підсумував Гудков.
Скарга Росії на Україну в ЄСПЛ: про що мовиться
- Про позов Росії стало відомо 22 липня. Кремль хоче у Європі довести, що їх нібито немає на Донбасі, а саме Україна порушує права людей.
- Росія у скарзі виклала низку звинувачень. Зокрема, заявила, що Україна нібито переслідує журналістів, придушує свободу слова та винна у катастрофі малазійського Boeing MH17 на Донбасі.
- Очільник українського Мін'юсту Денис Малюська впевнений, що на Москву чекає неминула поразка у процесі.