Він назвав скаргу абсолютно цинічною та абсурдною. Гудкова обурило те, що Росія визнає Європейський суд тільки тоді, коли для них вигідно.

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"Росія подала позов до ЄСПЛ проти України через розв'язану на Донбасі війну, збитий Boeing, переслідування ЗМІ та інших речей, якими щодня Путін милується в дзеркалі. Це, звичайно, шизофренія чистої води", – зазначив Гудков.

Він зауважив, що навіть для малої частини тих українців, які могли вірити в "один народ", скарга Росії в ЄСПЛ все розставила на свої місця.

Вже ніхто не дивується. "Кремль" і "адекватність" – ці 2 слова хоч зараз можна розбирати в 5 класі як приклад антонімів,

– підсумував Гудков.

Довідка. Колишній депутат Держдуми Дмитро Гудков виїхав з Росії на початку червня 2021 року. Він залишив країну через політичне переслідування, зараз він перебуває в Україні.

Скарга Росії на Україну в ЄСПЛ: про що мовиться