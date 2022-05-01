Про прибуття снайпера повідомив представник Молодіжного Центру Дніпра Карен Агаджанян.
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Деталей, чим саме "Валі" займатиметься, не розголошують.
На підтвердження інформації, що снайпер у Дніпрі Агаджанян опублікував з ним фото.
"Валі" прибув до Дніпра / Фото з інстаграму Карена Агаджаняна
Що відомо про "Валі"
- Колишній снайпер Збройних сил Канади приєднався до українських військовослужбовців, щоб воювати проти російських окупантів. Він зізнається, що фото зруйнованих українських міст та обстріл мирних вплинули на таке рішення.
- Снайпер "Валі" має бойовий досвід кількох воєн. Зокрема, брав участь у 2 гарячих точках – Іраку та Афганістані. Він там протягом 2009 – 2011 років справді вбивав терористів, які були членами забороненої організації ІДІЛ.
Додамо, що раніше російські пропагандисти заявляли про "вбивство" канадського снайпера "Валі" в Україні. Але ця "гучна" новина виявилася фейком. Журналіст Сергій Лещенко повідомив, що "Валі" – живий та здоровий. Це підтвердила і канадська журналістка Ешлі Стюарт.
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