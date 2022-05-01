Про прибуття снайпера повідомив представник Молодіжного Центру Дніпра Карен Агаджанян.

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Деталей, чим саме "Валі" займатиметься, не розголошують.

На підтвердження інформації, що снайпер у Дніпрі Агаджанян опублікував з ним фото.



"Валі" прибув до Дніпра / Фото з інстаграму Карена Агаджаняна

Що відомо про "Валі"

Колишній снайпер Збройних сил Канади приєднався до українських військовослужбовців, щоб воювати проти російських окупантів. Він зізнається, що фото зруйнованих українських міст та обстріл мирних вплинули на таке рішення.

Снайпер "Валі" має бойовий досвід кількох воєн. Зокрема, брав участь у 2 гарячих точках – Іраку та Афганістані. Він там протягом 2009 – 2011 років справді вбивав терористів, які були членами забороненої організації ІДІЛ.

Додамо, що раніше російські пропагандисти заявляли про "вбивство" канадського снайпера "Валі" в Україні. Але ця "гучна" новина виявилася фейком. Журналіст Сергій Лещенко повідомив, що "Валі" – живий та здоровий. Це підтвердила і канадська журналістка Ешлі Стюарт.

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