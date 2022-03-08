Одним із таких добровольців став снайпер "Валі", який прибув до України з Канади. Раніше він відстрілював терористів, проте тепер шукатиме прицілом росіян.

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Чому він вирішив приїхати

Воїн збройних сил Канади раніше брав участь у 2 гарячих точках – Іраку та Афганістані. Він там протягом 2009 – 2011 років справді вбивав терористів, які були членами забороненої організації ІДІЛ.

"Валі" відгукнувся на заклик президента Зеленського до іноземців приєднатися до опору проти російських окупантів,

– написали у Центрі стратегічних комунікацій.

Чоловік розповів журналістам, що остаточно вирішив почати захищати Україну, коли побачив фото зруйнованих міст. Також вплинули й кадри з обстрілами мирного населення, яких стає дедалі більше.

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Читайте текст допису Центру стратегічних комунікацій:

Вдалого полювання, "Валі": снайпер з Канади прибув в Україну, щоб воювати проти окупантів. Снайпер ЗС Канади приєднається до українців у боротьбі із російськими окупантами, пише La Presse.

Це снайпер 22-го Королівського полку Канади із позивним «Валі». За його плечима війна з терористами ІДІЛ в Іраку та Афганістані з 2009 по 2011 рік.

"Валі" відгукнувся на заклик президента Зеленського до іноземців приєднатися до опору проти російських окупантів. Каже, що остаточно вирішив стати на захист України, коли побачив фото зруйнованих українських міст та обстріли мирного населення. Дякуємо воїнам світла, які послідовно борються з терористами!