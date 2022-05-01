30 квітня російські загарбники вчергове відзначилися руйнуванням цивільної інфраструктури на Донеччині та Луганщині. А від їх обстрілів поранення отримали мирні мешканці, у тому числі й діти. Є загиблі. Про це повідомляють джерела 24 каналу в Донецькій та Луганській обласний військових адміністраціях.

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Ситуація в Луганській області

Лише на Луганщині за добу окупанти 19 разів відкривали вогонь по житлових кварталах міст та сіл. Сєвєродонецьк та Лисичанськ піддалися масованим артилерійським обстрілам.

Вночі загарбники гатили й по Рубіжному. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

У Комишувасі (поблизу Попасної) зруйновано будівлю сільради, школу та багатоквартирний будинок.

У Лисичанську перебито газогін.

Увага! З 1 травня споживачам Луганщини подаватимуть неодорований газ, без специфічного різкого запаху. Подібна ситуація склалася через російське вторгнення на територію України. Є ризики та ускладнення з доставки речовини для проведення одоризації природного газу для споживачів. Тому жителів Луганщини закликають бути вкрай обережними, дотримуватися правил безпечного користування природним газом.

Ситуація в Донецькій області

В Донецькій області тривають активні бойові дії по всій лінії фронту. Окупанти обстрілюють мирні міста, відтак внаслідок обстрілів 9 осіб було поранено, з них четверо – діти.

Один з поранених напередодні у Лимані помер.

У Маріїнці було перебито електромережу. Через це було знеструмлене місто Красногорівка.

В області триває евакуація мирного населення. 30 квітня вдалося вивести в безпечні місця 435 людей.