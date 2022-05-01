30 апреля российские захватчики в очередной раз отметились разрушением гражданской инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях. От их обстрелов ранения получили мирные жители, в том числе и дети. Есть погибшие. Об этом сообщают источники 24 канала в Донецкой и Луганской областных военных администрациях.

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Ситуация в Луганской области

Только в Луганской области за сутки оккупанты 19 раз открывали огонь по жилым кварталам городов и сел. Северодонецк и Лисичанск подверглись массированным артиллерийским обстрелам.

Ночью захватчики били и по Рубежному. В результате обстрела один человек погиб, еще один получил ранения.

В Камышевахе (около Попасной) разрушены здания сельсовета, школа и многоквартирный дом.

В Лисичанске перебит газопровод.

Внимание! С 1 мая потребителям Луганской области будут подавать неодоренный газ, без специфического резкого запаха. Подобная ситуация сложилась из-за российского вторжения на территорию Украины. Есть риски и усложнения по доставке вещества для проведения одоризации природного газа для потребителей. Поэтому жителей Луганщины призывают быть очень осторожными, соблюдать правила безопасного пользования природным газом.

Ситуация в Донецкой области

В Донецкой области продолжаются активные боевые действия по всей линии фронта. Оккупанты обстреливают мирные города, из-за чего в результате обстрелов 9 человек были ранены, из них четверо – дети.

Один из раненых накануне умер в Лимане.

В Марьинке была перебита электросеть. Из-за этого был обесточен город Красногоровка.

В области идет эвакуация мирного населения. 30 апреля удалось вывести в безопасное место 435 человек.