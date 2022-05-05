В Укрзалізниці опублікували список потягів, які прибудуть до пунктів призначення із затримкою. Причиною цього є ракетні обстріли, внаслідок яких поруйнували залізничну інфраструктуру у кількох містах України.

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Графік потягів, які прибудуть із запізненням

№150 Чернівці – Полтава (+11:13 год);

№60 Чоп – Київ (+10:22 год);

№25 Рахів – Одеса (+9:42 год);

№5 Івано-Франківськ – Запоріжжя (+9:41);

№120 Львів – Запоріжжя (+9:32 год);

№1 Івано-Франківськ – Харків (+8:41);

№232 Львів – Дніпро (+7:22 год);

№42 Львів – Дніпро (+7:14 год);

№45 Ужгород – Лозова (+6:51 год);

№749 Київ – Івано-Франківськ (+6:48 год);

№37 Ужгород – Одеса (+5:55 год);

№56 Рахів – Київ (+5:37 год);

№145 Львів – Ужгород (+5:33 год);

№12 Львів – Одеса (+5:30 год);

№86 Львів – Запоріжжя (+4:57 год);

№30 Ужгород – Київ (+4:49 год);

№96 Рахів – Київ (+4:42 год);

№43 Івано-Франківськ – Київ (+4:40 год);

№13 Київ – Солотвино (+3:59 год);

№50 Трускавець – Київ (+3:42 год);

№8 Чернівці – Київ (+3:38 год);

№136 Білгород-Дністровський – Чернівці (+3:36 год);

№14 Солотвино – Київ (+3:14 год);

№4 Запоріжжя – Львів (+3:10 год);

№18 Львів – Харків (+3:07 год);

№82 Ужгород – Київ (+3 год);

№8 Одеса – Харків (+2:21 год);

№92 Харків – Одеса (+2:13 год);

№7 Київ – Чернівці (+2:08 год);

№49 Київ – Трускавець (+1:57 год);

№54 Одеса – Дніпро (+1:56 год);

№87 Запоріжжя – Ковель (+1:49 год);

№85 Запоріжжя – Львів (+1:45 год);

№58 Ворохта – Київ (+1:30 год);

№38 Запоріжжя – Львів (+1:27 год);

№21 Харків – Трускавець (+1:20 год);

№11 Одеса – Львів (+1:19 год);

№81 Київ – Ужгород (+1:17 год);

№38 Одеса – Ужгород (+1:16 год);

№106 Одеса – Київ (+1:14 год);

№129 Кременчук – Івано-Франківськ (+1:12 год);

№105 Київ – Одеса (1:10 год);

№710 Львів – Дарниця (+5 год);

№705 Київ – Перемишль (+1 год);

№716 Перемишль – Київ (+4 год);

№774 Львів – Дарниця (+4 год).

Російські військові атакують залізницю

Так, пізно ввечері 4 травня, окупанти завдали ракетного удару по залізничній інфраструктурі Дніпра. Про це повідомив голова Укрзалізниці Олександр Камишін. На щастя, від ворожої атаки не постраждав жоден співробітник залізниці.

Ще по 6 залізничних станціях окупанти вдарили у середу. Тоді внаслідок ворожих ударів довелося затримати рух 14 потягів. Самі ж вибухи пролунали у низці міст – Вінниці, Львові, Одесі, Києві, а також Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

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