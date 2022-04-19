Про це повідомив керівник Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко. Він зазначив, що били по інфраструктурі.
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"У результаті ударів одна людина загинула. Ще троє отримали поранення. Медики борються за їхні життя", – сказав Кириленко.
Павло Кириленко обстріл Краматорська: дивіться відео
Цивільні у небезпеці
Цивільні громадяни на Донеччині, зокрема у Краматорську, перебувають в особливій небезпеці. Про це заявив позаштатний радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович.
Раніше, 8 квітня, росіяни атакували вокзал у Краматорську. На момент обстрілу там перебували тисячі людей. Росіяни вбили понад 50 українців.