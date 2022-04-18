Про це повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко. Він зазначив, що на місці вже працюють комунальники, щоб прибрати наслідки.

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Як додав Гончаренко, жителям, які потребують допомоги з перекриттям вікон, необхідно звернутись до Контакт Центру Краматорська за телефоном – 0990991505.

Нагадаємо, 8 квітня російські нелюди обстріляли ракетами залізничний вокзал в Краматорську. У цей час там було багато людей, які чекали на евакуацію. наслідки жахливі – десятки загиблих та поранених цивільних.

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