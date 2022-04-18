Об этом сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко. Он отметил, что на месте уже работают коммунальщики, чтобы убрать последствия.

К теме Житель Краматорска добровольно передавал россиянам информацию о позициях ВСУ

Как добавил Гончаренко, жителям, нуждающимся в помощи с перекрытием окон, необходимо обратиться в Контакт Центра Краматорска по телефону – 0990991505.

Напомним, 8 апреля российские изверги обстреляли ракетами железнодорожный вокзал в Краматорске. В это время там было много людей, ожидавших эвакуации. П оследствия ужасающие – десятки погибших и раненых гражданских.