Так, одного из таких "украинцев" разоблачили в Краматорске. Местный житель передавал данные о Вооруженных силах Украины в соцсети.
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Житель Краматорска передавал врагу информацию о ВСУ
По данным следствия, в марте 2022 года житель Краматорска добровольно сотрудничал с российской армией.
Он сообщал о местах дислокации блокпостов и военнослужащих ВСУ на отдельных участках территории Донецкой области. Мужчина присылал информацию представителю со своего аккаунта в социальной сети "Одноклассники".
Отмечается, что предоставленную предателем информацию враг использовал во время обстрелов жилых кварталов и инфраструктуры Донецкой области.
Донецкая областная прокуратура разоблачила предателя и сообщила о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного времени. В отношении него применена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.