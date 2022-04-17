Про це заявив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович в ефірі 24 каналу.

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За словами Арестовича, велика воєнна кампанія завжди передбачає значні обсяги авіаційних, ракетних та артилерійських ударів з боку ворога. Це все, як ми бачимо, летить по мирних мешканцях.

Найбільша проблема не військова навіть. Війська наші впораються. Ми знаємо про їхні плани (росіян – 24 канал), знаємо, що робити. Найбільша небезпека для цивільних у Харкові, у Краматорську, у Слов'янську,

– зауважив радник глави ОПУ.

Нагадаємо, що ситуація на Харківщині є стабільно важкою. Активні бої тривають на Ізюмському напрямку. Жителів Лозової та Барвінкового закликають швидше евакуюватися.

Водночас на Донеччині протягом ночі 17 квітня російські війська здійснили спроби наступу поблизу Мар'їнки й Красногорівки, але вони були безуспішними.

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