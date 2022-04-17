Про деталі ситуації в регіонах 24 канал дізнався зі звіту обласних військових адміністрацій

До теми У Тростянці через залишені росіянами міни і розтяжки загинули вже 5 дітей

Де вночі було відносно спокійно

За даними ОВА, відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України. Зокрема:

на Волині,

у Закарпатті,

на Рівненщині,

на Кіровоградщині,

в Івано-Франківській області,

у Хмельницькій області,

у Чернівецькій області,

у Львівській області,

в Одеській області,

у Запорізькій області,

у Вінницькій області,

у Тернопільській області,

на Київщині,

на Дніпропетровщині,

на Полтавщині,

на Житомирщині,

на Черкащині,

на Чернігівщині.

Де тривають активні бої

Ситуація на Харківщині стабільно важка. Зокрема, активні бої йдуть в Ізюмському напрямку. Жителів Лозової та Барвінкового закликають швидше евакуюватися.

Всього за добу було понад двадцять ударів окупантів із реактивних систем залпового вогню, артилерії, також був один ракетний удар.

Наступ біля Мар’їнки

На Луганщині напередодні, окрім пошкоджених протягом дня інфраструктурних об' єктів, окупанти завдали ударів у Лисичанську лікарню та нафтопереробний завод.

Вночі був потужний обстріл житлових кварталів Сєвєродонецька, зранку 17 квітня – артобстріл Кремінної, щонайменше одну людину поранено. Також тривають позиційні бої у Попасній та Рубіжному.

На Донеччині протягом ночі російські війська здійснили спроби наступу поблизу Мар'їнки і Красногорівки. Проте вони безуспішні. У Мар'їнці внаслідок обстрілу одна цивільна людина загинула.

Обстріли також лунали в Авдіївці, Торецьку та Очеретинській громаді. Є руйнування інфраструктурних об'єктів. У Маріуполі все без змін.

Окрім того, вночі були вибухи та обстріли на території всієї Херсонської області та самому Херсоні. Інформація щодо руйнувань та постраждалих наразі відсутня. В регіоні гуманітарна криза, ситуація загострюється.

На Миколаївщині вночі лунала повітряна тривога. Зранку у Миколаєві пролунав вибух. Деталі з'ясовуються. Протягом дня також окупантами обстрілювалися райони області.

До слова, розпочалась 53 доба повномасштабної війни проти Росії. Станом на 7 ранку у Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти штурмували порт у Маріуполі та, ймовірно, готують висадку десанту з моря.

Важливе відео – речниця Донецької ОВА: Мар’їнка перетворюється на руїни