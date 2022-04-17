Об этом заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в эфире 24 канала.

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По словам Арестовича, большая военная кампания всегда предполагает значительные объемы авиационных, ракетных и артиллерийских ударов врага. Это все, как мы видим, летит по мирным жителям.

Самая большая проблема не военная даже. Войска наши справятся. Мы знаем об их планах (россияне – 24 канала), знаем, что делать. Самая большая опасность для гражданских в Харькове, в Краматорске, в Славянске,

– заметил советник главы ОПУ.

Напомним, что ситуация на Харьковщине стабильно тяжелая. Активные бои продолжаются в Изюмском направлении. Жителей Лозовой и Барвенкового призывают поскорее эвакуироваться.

В то же время в Донецкой области ночью 17 апреля российские войска предприняли попытки наступления близ Марьинки и Красногоровки, но они были безуспешными.

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