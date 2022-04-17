ВСУ уничтожили командный пункт и 5 танков

Силы русских оккупантов уничтожило реактивно-артиллерийское подразделение десантно-штурмовых войск. Украинские защитники рассказали о нескольких боевых эпизодах, в которых нанесли врагу значительные потери.

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В марте россияне несколько раз пытались продвигаться в Харьковском направлении. Реактивное артиллерийское подразделение наносило мощные удары противнику, в результате чего были уничтожены:

  • командный пункт;
  • большое количество военной техники;
  • колонна подразделений морской пехоты оккупантов.


ВСУ нанесли мощные удары по врагу на Харьковщине / Фото военных

Как рассказали десантники, недавно количество уничтоженных оккупантов значительно увеличилось. Украинские военные реактивным огнем нанесли мощные удары по наступавшим силам противника.

Сообщается, что российские военные потеряли:

  • 5 танков;
  • 10 единиц бронетанковой техники (БМП и БТР);
  • около сотни живой силы.


ВСУ нанесли мощные удары по врагу на Харьковщине / Фото военных

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