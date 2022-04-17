Общие боевые потери оккупантов за 53 дня циничной войны России против Украины колоссальны. Данные оперативно уточняются и регулярно обновляются.

Важно Штурм порта в Мариуполе и гибель боевого медика в Мариуполе: основное за 53 день войны

Личный состав российского войска уже уменьшился на 20 300 оккупантов – именно столько ликвидировали украинские защитники.

Потери техники россиян

  • Танки – 773 единицы;
  • Боевые бронированные машины – 2 002 единицы;
  • Артиллерийские системы – 376 единиц;
  • РСЗО – 127 единиц;
  • Средства ПВО – 66 единиц;
  • Самолеты – 165 единиц;
  • Вертолеты – 146 единиц;
  • Автомобильная техника – 1 471 единица;
  • Корабли / катера – 8 единиц;
  • Цистерны с ГСМ – 76 единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 148 единиц;
  • Специальная техника – 27 единиц;
  • Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

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