Общие боевые потери оккупантов за 53 дня циничной войны России против Украины колоссальны. Данные оперативно уточняются и регулярно обновляются.
Важно Штурм порта в Мариуполе и гибель боевого медика в Мариуполе: основное за 53 день войны
Личный состав российского войска уже уменьшился на 20 300 оккупантов – именно столько ликвидировали украинские защитники.
Потери техники россиян
- Танки – 773 единицы;
- Боевые бронированные машины – 2 002 единицы;
- Артиллерийские системы – 376 единиц;
- РСЗО – 127 единиц;
- Средства ПВО – 66 единиц;
- Самолеты – 165 единиц;
- Вертолеты – 146 единиц;
- Автомобильная техника – 1 471 единица;
- Корабли / катера – 8 единиц;
- Цистерны с ГСМ – 76 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 148 единиц;
- Специальная техника – 27 единиц;
- Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
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