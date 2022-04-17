Загальні бойові втрати окупантів за 53 дні цинічної війни Росії проти України колосальні. Дані оперативно уточнюються та регулярно оновлюються.

Важливо Штурм порту в Маріуполі та висадка десанту з моря: основне за 53 день війни

Особовий склад російського війська вже зменшився на 20300 окупантів – саме стільки ліквідували українські захисники.

Втрати техніки росіян

Танки – 773 одиниць,

Бойові броньовані машини – 2002,

Артилерійських систем – 376 одиниць,

РСЗВ – 127 одиниць,

Засоби ППО – 66,

Літаки – 165,

Гелікоптери – 146 одиниць,

Автомобільна техніка – 1471 одиниць,

Кораблі /катери – 8,

Цистерни з ПММ – 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 148 одиниць,

Спеціальна техніка – 27,

Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

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