Загальні бойові втрати окупантів за 53 дні цинічної війни Росії проти України колосальні. Дані оперативно уточнюються та регулярно оновлюються.

Важливо Штурм порту в Маріуполі та висадка десанту з моря: основне за 53 день війни

Особовий склад російського війська вже зменшився на 20300 окупантів – саме стільки ліквідували українські захисники.

Втрати техніки росіян

  • Танки – 773 одиниць,
  • Бойові броньовані машини – 2002,
  • Артилерійських систем – 376 одиниць,
  • РСЗВ – 127 одиниць,
  • Засоби ППО – 66,
  • Літаки – 165,
  • Гелікоптери – 146 одиниць,
  • Автомобільна техніка – 1471 одиниць,
  • Кораблі /катери – 8,
  • Цистерни з ПММ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 148 одиниць,
  • Спеціальна техніка – 27,
  • Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

Дивіться також: Нові величезні втрати ворога станом на 16 квітня