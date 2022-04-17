ЗСУ знищили командний пункт і 5 танків
Сили російських окупантів знищив реактивно-артилерійський підрозділ десантно-штурмових військ. Українські захисники розповіли про декілька бойових епізодів, в яких завдали ворогу значних втрат.
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У березні росіяни декілька разів намагалися просуватися у Харківському напрямку. Реактивний артилерійський підрозділ завдавав потужних ударів противнику, унаслідок чого було знищено:
- командний пункт;
- велику кількість військової техніки;
- колону підрозділів морської піхоти окупантів.
ЗСУ завдали потужних ударів по ворогу на Харківщині / Фото військових
Як розповіли десантники, нещодавно кількість знищених окупантів значно збільшився. Українські військові реактивним вогнем завдали потужних ударів по силах противника, що наступали.
Повідомляється, що російські військові втратили:
- 5 танків;
- 10 одиниць бронетанкової техніки (БМП та БТР);
- близько сотні живої сили.
ЗСУ завдали потужних ударів по ворогу на Харківщині / Фото військових
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