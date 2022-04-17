ЗСУ знищили командний пункт і 5 танків

Сили російських окупантів знищив реактивно-артилерійський підрозділ десантно-штурмових військ. Українські захисники розповіли про декілька бойових епізодів, в яких завдали ворогу значних втрат.

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У березні росіяни декілька разів намагалися просуватися у Харківському напрямку. Реактивний артилерійський підрозділ завдавав потужних ударів противнику, унаслідок чого було знищено:

командний пункт;

велику кількість військової техніки;

колону підрозділів морської піхоти окупантів.



ЗСУ завдали потужних ударів по ворогу на Харківщині / Фото військових

Як розповіли десантники, нещодавно кількість знищених окупантів значно збільшився. Українські військові реактивним вогнем завдали потужних ударів по силах противника, що наступали.

Повідомляється, що російські військові втратили:

5 танків;

10 одиниць бронетанкової техніки (БМП та БТР);

близько сотні живої сили.



​ЗСУ завдали потужних ударів по ворогу на Харківщині / Фото військових

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