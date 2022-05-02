Ці фейки викривали вже всі, хто тільки може, розповів радник глави Офісу Президента Сергій Лещенко, інформує 24 канал. Зокрема, викривали міжнародні та українські експерти, й навіть російські.

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Новий вкид пропагандистів про "біологічну зброю"

Росіяни знову роблять вкид про уявні біолабораторії та розробку Україною хімічної зброї. Тепер пропаганда глаголить, мовляв, тепер цим займатимуться самі американці.

Російські ЗМІ всерйоз видають тези, що "американські експерти приглядаються до встановлених фактів роботи біологічних лабораторій в Україні".

Лещенко риторично запитав, хто ж джерело цієї "сенсації". Виявилось, що це посольство Росії в США у телеграмі. До речі, в твітер росіяни таку маячню не постили, бо соцмережа видалила б фейк одразу.

Не дивно, що вони самі фейк вигадують, а потім і самі його підкріплюють доступними для себе ресурсами,

– зазначив Лещенко.

Вигадана від А до Я історія

На всяк випадок політик вкотре повторив: Україна не розробляла жодної біологічної та хімічної зброї. Тим більше жодним чином не збиралась її використовувати проти слов'янського етносу, як в перший місяць війни писали пропагандисти.

Лещенко підсумував, що ця історія вигадана від А до Я.

Такі фейки Росія розганяє від початку війни

Пропагандисти від початку війни виправдовували свій напад на Україну абсурдними й брехливими фейками про начебто "запланований запуск американських військових біолабораторій в Києві та Одесі".

Пропагандисти переконували, нібито "в планах Пентагону, крім економічних та інших заходів, застосувати бойові рецептури та дестабілізувати обстановку, зупинити економіку".

Говорили навіть, мовляв, зброя – "етнічно орієнтована" проти росіян. Цікаво, що в цьому випадку пропагандисти суперечать своїй іншій тезі про начебто "братський народ".

Україна ж не перестає спростовувати абсурдну маячню російської пропаганди.

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