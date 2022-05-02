Эти фейки разоблачали уже все, кто только может, рассказал советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко, информирует 24 канал. В частности, разоблачали международные и украинские эксперты и даже российские.
Читайте также Россияне похвастались, что "подбили украинский танк": даже не зарисовали свой знак Z
Новый вброс пропагандистов о "биологическом оружии"
Россияне снова производят вброс о мнимых биолабораториях и разработке Украиной химического оружия. Теперь пропаганда говорит, мол, теперь этим будут заниматься сами американцы.
Российские СМИ всерьез издают тезисы, что "американские эксперты присматриваются к установленным фактам работы биологических лабораторий в Украине".
Лещенко риторически спросил, кто источник этой "сенсации". Оказалось, это посольство России в США в телеграме. Кстати, в твиттер россияне такой бред не постили, потому что соцсеть удалила бы фейк сразу.
Неудивительно, что они сами фейк придумывают, а затем и сами его подкрепляют доступными для себя ресурсами.
– отметил Лещенко.
Вымышленная от А до Я история
На всякий случай политик еще раз повторил: Украина не разрабатывала ни одного биологического и химического оружия. Тем более никак не собиралась его использовать против славянского этноса, как в первый месяц войны писали пропагандисты.
Лещенко подытожил, что эта история выдумана от А до Я.
Такие фейки Россия разгоняет с начала войны
- Пропагандисты с начала войны оправдывали свое нападение на Украину абсурдными и лживыми фейками о якобы "запланированном запуске американских военных биолабораторий в Киеве и Одессе".
- Пропагандисты убеждали, что "в планах Пентагона, кроме экономических и других мер, применить боевые рецептуры и дестабилизировать обстановку, остановить экономику".
- Говорили даже, мол, оружие – "этнически ориентированное" против россиян. Интересно, что в этом случае пропагандисты противоречат своему другому тезису о якобы "братском народе".
- Украина же не перестает опровергать абсурдный бред российской пропаганды.