На Арабатській Стрілці росіяни отримали осколкові поранення

В українській розвідці розповіли, як російські пропагандисти створюють потрібну картинку. Повідомляється, що командирів окупаційних підрозділів змушують відводити з передових позицій і виділяти для "репортажів з передової" особовий склад та військову техніку.

Варте уваги Окупанти вимагають у командування засекретити їхню участь у війні в Україні, – ГУР

Схоже, що росіяни знімають справжній голлівудський блокбастер. Окупантів заставляють копати окопи в тилових районах та імітувати обладнання передових позицій.

Також росіянам доводиться стріляти з мінометів, танків та артилерії, імітувати штурмові дії і здійснювати розмінування території.

У розвідці повідомили, що заради бажаного сюжету пропагандисти вимагають у військових по декілька разів заміновувати та розміновувати вже очищену від боєприпасів територію. Унаслідок таких дій окупанти зазнали поранень на Арабатській Стрілці.

Як повідомили у ГУР, декілька росіян отримали осколкові поранення та контузії. У Кремлі цинічно заявили, що це тільки додало реалістичності картинці. Натомість життя і здоров'я солдатів нікого в Росії не цікавить.

Російські пропагандисти не втомлюються клепати фейки

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