На Арабатской Стрелке россияне получили осколочные ранения

В украинской разведке рассказали, как российские пропагандисты создают нужную картинку. Сообщается, что командиров оккупационных подразделений заставляют отводить с передовых позиций и выделять для "репортажей с передовой" личный состав и военную технику.

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Похоже, россияне снимают настоящий голливудский блокбастер. Оккупантов принуждают копать окопы в тыловых районах и имитировать оборудование передовых позиций.

Также россиянам приходится стрелять из минометов, танков и артиллерии, имитировать штурмовые действия и производить разминирование территории.

В разведке сообщили, что ради желаемого сюжета пропагандисты требуют у военных несколько раз заминировать и разминировать уже очищенную от боеприпасов территорию. В результате таких действий оккупанты получили ранения на Арабатской Стрелке.

Как сообщили в ГУР, несколько россиян получили осколочные ранения и контузии. В Кремле цинично заявили, что это только придало реалистичности картинке. А жизнь и здоровье солдат никого в России не интересует.

Российские пропагандисты не устают клепать фейки

Недавно россияне хотели разогнать фейк о том, что Служба безопасности Украины в Днепре якобы "собирает тела женщин и детей" для имитации авианалета.

Также россияне придумали фейк как США "хотят устроить голодомор" в Украине. Соответствующее заявление сделал спикер Госдумы России Вячеслав Володин. Ему ответили в Офисе Президента, опровергнув циничную ложь.

Россия пытается придумать "угрозу для Украины со стороны Запада". Они придумали фейк о введении на территорию Украины польских и литовских миротворцев. В Госпогранслужбе заверили, что никаких миротворцев на территории Украины нет.

В России нет никаких успехов на поле боя, поэтому придумывают их. Министерство обороны России отчиталось о якобы "прорыве обороны возле Попасной и выходе на границы Луганщины". Но в Луганской ОВА опровергли фейк, заявив, что оккупантов уничтожено.

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