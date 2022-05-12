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На этот раз чушь от россиян касается Днепра
В информационное поле вбросили так называемую "новость", что в Днепре "СБУ обязала главврачей областных медучреждений собрать тела женщин и детей". Привезти их якобы нужно в областную больницу имени Мечникова.
По замыслу пропагандистов, в который должны поверить россияне, тела должны доставить на один из социальных объектов, на котором "симитируют результаты авианалета".
Всерьез комментировать очередную чушь нет смысла. Ведь причина таких заявлений очевидна – Россия пытается снять с себя ответственность за военные преступления. И делает это заранее, часто таким образом анонсируя собственные "операции",
– объяснили в СБУ.
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Выдумки российской пропаганды: последние новости
- В России придумали фейк, якобы США "хотят устроить голодомор" в Украине. При этом россияне вывозят с оккупированных территорий украинское зерно.
- Еще из свежих творений российской фантазии – о введении на украинскую территорию польских и литовских миротворцев. Таким образом оккупанты хотят развить тему с якобы "планами Польши захватить Западную Украину". В Госпогранслужбе заверил: никаких миротворцев на территории Украины нет.
- Свои потери на острове Змеиный захватчики прикрывают ложью. Мол, президент Зеленский, посовещавшись с британскими спецслужбами, решил "провести самоубийственную операцию" на острове.
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